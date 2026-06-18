 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bob Bakker prend la tête des relations investisseurs d'ING
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 12:12

La banque néerlandaise ING Group annonce la nomination de Bob Bakker au poste de responsable des relations investisseurs, succédant à Sjoerd Miltenburg, qui a été nommé à la tête de l'activité de banque de gros aux Pays-Bas.

En tant que responsable des relations investisseurs, Bob Bakker rendra compte directement à Ida Lerner, directrice financière d'ING. Il faisait partie de l'équipe relations investisseurs depuis 2019, plus récemment en tant que senior investor relations officer .

Durant cette période, il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de relations investisseurs et de la communication financière d'ING, en construisant des relations solides avec les investisseurs institutionnels, les analystes et les agences de notation, et en conseillant le conseil exécutif.

Avant de rejoindre les relations investisseurs, il a occupé plusieurs postes de direction financière au sein d'ING, notamment responsable des partenariats financiers chez ING Bank Roumanie et responsable de l'information et du conseil en gestion financière chez ING Group.

Valeurs associées

ING GROUP
27,4400 EUR Euronext Amsterdam -0,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / THOMAS SAMSON )
    La CGT de Renault s'oppose à "l'orientation militaire" du groupe
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.06.2026 13:34 

    Le groupe CGT de Renault a protesté jeudi contre les projets militaires présentés cette semaine par le constructeur automobile lors du salon Eurosatory, qui selon lui "choque de nombreux salariés de l’entreprise". Renault a annoncé lundi et mardi deux projets avec ... Lire la suite

  • De la fumée noire s'élève au-dessus de la raffinerie de pétrole russe de Gazprom Neft, située dans la banlieue sud-est de Moscou, le 18 juin 2026. L'Ukraine a mené tot le 18 juin une attaque de drones "de grande envergure" contre Moscou, plusieurs d'entre eux ayant atteint une raffinerie de pétrole, a déclaré le maire de la ville, Sergueï Sobianine. ( AFP / - )
    Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée
    information fournie par AFP 18.06.2026 13:27 

    L'Ukraine a lancé tôt jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant ses principaux aéroports, selon les autorités. Plusieurs projectiles ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron accueille Donald Trump au château de Versailles, le 17 juin 2026. ( AFP / Guillaume BAPTISTE )
    Trump balaie les critiques après la signature de l'accord avec l'Iran
    information fournie par AFP 18.06.2026 13:25 

    Donald Trump a balayé jeudi les critiques après la signature d'un accord avec l'Iran qui apparaît comme largement favorable à la République islamique et repousse le sujet central du nucléaire à de nouveaux pourparlers, dont le coup d'envoi est prévu vendredi en ... Lire la suite

  • figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)
    Grizzly Research s'attaque à 2CRSi
    information fournie par Zonebourse 18.06.2026 13:17 

    Le groupe technologique français qui conçoit, fabrique et commercialise des serveurs informatiques haute performance et économes en énergie ainsi que des infrastructures pour centres de données est dans le viseur de Grizzly Research, qui a pris une position vendeuse ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,6 -38,12%
Pétrole Brent
78,61 -0,06%
CAC 40
8 418,46 -0,15%
STELLANTIS
5,461 -5,54%
TOTALENERGIES
71,03 -1,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank