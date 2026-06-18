Bob Bakker prend la tête des relations investisseurs d'ING

La banque néerlandaise ING Group annonce la nomination de Bob Bakker au poste de responsable des relations investisseurs, succédant à Sjoerd Miltenburg, qui a été nommé à la tête de l'activité de banque de gros aux Pays-Bas.

En tant que responsable des relations investisseurs, Bob Bakker rendra compte directement à Ida Lerner, directrice financière d'ING. Il faisait partie de l'équipe relations investisseurs depuis 2019, plus récemment en tant que senior investor relations officer .

Durant cette période, il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de relations investisseurs et de la communication financière d'ING, en construisant des relations solides avec les investisseurs institutionnels, les analystes et les agences de notation, et en conseillant le conseil exécutif.

Avant de rejoindre les relations investisseurs, il a occupé plusieurs postes de direction financière au sein d'ING, notamment responsable des partenariats financiers chez ING Bank Roumanie et responsable de l'information et du conseil en gestion financière chez ING Group.