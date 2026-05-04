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BOA Concept : Une rentabilité en redressement chez ESB
information fournie par EuroLand Corporate 04/05/2026 à 10:58

Publication des résultats annuels 2025


Après avoir publié un chiffre d’affaires 2025 de 26,8 M€, en croissance de +19,0% par rapport à l’exercice précédent, BOA Concept Group a dévoilé des résultats annuels en amélioration progressive, bien que la rentabilité nette demeure encore négative. Sur le plan opérationnel, l'EBITDA consolidé s'est amélioré significativement à -0,1 M€ contre -0,8 M€ en 2024, témoignant des efforts de structuration engagés. En revanche, le RN de -1,0 M€ traduit une rentabilité encore pénalisée par la marge brute d'Easy Systems Benelux toujours inférieure à celle de BOA France.



Commentaires


Sur l’exercice 2025, l’EBITDA consolidé est ressorti à -0,1 M€ contre -0,8 M€ en 2024, soit une amélioration de +0,7 M€. Cette évolution traduit à la fois l’effet de levier lié à la croissance du volume d’activité et les premiers bénéfices des mesures de rationalisation engagées chez Easy Systems Benelux.


Néanmoins, la marge brute consolidée a reculé de 3,7 points à 56,8%, reflétant un mix d’activité moins favorable avec une contribution accrue des activités d’Easy Systems, historiquement moins margées que BOA Concept France. Ce point devra continuer à être surveillé en 2026, même si le management a indiqué travailler activement à l’alignement progressif des standards de rentabilité de la filiale sur ceux du Groupe.



Un bilan toujours solide malgré un fcf négatif


Le groupe a conservé une structure financière globalement saine, avec une trésorerie disponible de 5,8 M€ à fin 2025, contre 7,7 M€ un an plus tôt. Cette évolution confirme la poursuite de la consommation de trésorerie liée à la phase d’investissement et d’intégration, même si le rythme demeure à ce stade maîtrisé.


La dette financière nette s’est établie à 1,8 M€, le gearing demeure ainsi limité (11%) et le groupe poursuit son désendettement, avec 1,6 M€ de remboursements d’emprunts réalisés sur l’exercice. Le fcf est resté négatif en 2025 à -1,1 M€ (vs -0,6 M€ en 2024), le cash flow opérationnel (+221 K€) n’a pas permis de couvrir intégralement les investissements réalisés (-1,3 M€).



Perspectives & estimations


L'exercice 2025 marque une inflexion positive pour BOA Concept. La croissance du CA reprend, l'EBITDA s'améliore substantiellement et l'internationalisation progresse concrètement. Le groupe reste néanmoins en perte et le retour à la profitabilité est désormais conditionné par 1/ la poursuite de la montée en marge chez ESB, 2/ le rebond de la demande française et 3/ l'activation commerciale du Canada.



Recommandation


Suite à ce communiqué, nous rétérons notre objectif de cours de 22,3€ et maintenons notre recommandation à l’Achat.

Valeurs associées

BOA CONCEPT
13,6000 EUR Euronext Paris -2,16%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 10:58:47.

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