BOA CONCEPT - RESULTATS SEMESTRIELS 2025 - Perspectives de croissance maintenues - Intensification à l’international

« Ce semestre démontre une nouvelle fois la robustesse de notre modèle et la pertinence de notre stratégie. Nous concentrons nos efforts sur l’innovation et l’internationalisation, pour préparer l’avenir avec des solutions toujours plus pointues et adaptées aux enjeux de nos clients. Notre objectif est clair : être le partenaire incontournable de la logistique intelligente, en France et à l’international. »

Jean-Lucien Rascle, Président et Cofondateur



Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) publie ses résultats semestriels 2025. Alors que la situation économique et politique française se traduit par un attentisme des décideurs depuis plusieurs mois, le Groupe a su adapter sa stratégie, affirmant ainsi sa capacité à innover et accélérer sa présence internationale tout en réaffirmant son engagement en faveur d’une industrie durable.

Poursuite de la stratégie d’internationalisation

Après l’ouverture réussie d’une filiale au Québec en 2024, avec une première réalisation déjà opérationnelle chez son premier client, le Groupe BOA Concept poursuit son activité commerciale en Amérique du Nord en s’appuyant sur cette vitrine.

La dynamique commerciale devrait s’accélérer avec une diversification des secteurs adressés et l’intensification des efforts en Amérique du Nord et au Benelux, zones prometteuses qui permettent d’atténuer la morosité française.