BOA Concept - Résultats semestriels 2023

BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), a réalisé au cours du premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 9,0 M€, conformément aux anticipations annoncées.



La trésorerie disponible est de 12 M€ au 30 juin 2023.



Dans un contexte économique et géopolitique complexe, BOA Concept maintient son cap vers la croissance et se structure pour l’avenir. Le recrutement d’effectifs sur les deux axes de l’international et de la croissance externe entraîne une augmentation de la masse salariale.

La part négoce est plus normative cette année, l’EBITDA s’inscrit à 1,18 M€, soit un taux d’EBITDA proche de 13 %.



Le résultat opérationnel courant s’établit à 1,09 M€ et le résultat net s’élève à 0,88 M€, soit 9,6 % du chiffre d’affaires.