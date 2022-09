BOA Concept poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires au S1 2022 de 9 M€

BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), a réalisé au cours du premier semestre 2022 un chiffre d’affaires de 9 M€ en forte croissance de 50 % par rapport au S1 2021.

Le semestre a été marqué par la signature de nombreux contrats, aussi bien avec de nouveaux clients, qu’avec ses clients historiques qui réitèrent leur confiance. Parmi ces nouveaux clients, Katoen Natie, grand prestataire logistique belge, SOS Accessoires, site en ligne de pièces détachées pour les particuliers ou encore Colisback, spécialisé dans les retours de colis du e-commerce. Côté clients historiques, l’animalerie en ligne Zoomalia, avec une refonte complète de la ligne de préparation de commandes ou le logisticien Geodis avec de nouveaux sites.



Grâce à un positionnement multi-secteur, BOA Concept confirme sa dynamique gagnante. Elle continue à enrichir son offre produits et son savoir-faire technologique orienté vers des solutions agiles et robotisées répondant aux besoins des acteurs de la logistique.

La Société a anticipé sa forte progression d’activité en renforçant ses équipes et en agrandissant et modernisant son outil industriel : 22 nouveaux collaborateurs ont été recrutés sur le semestre, portant l’effectif à 75 personnes.