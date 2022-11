BOA Concept obtient la certification MSI 20000 pour la qualité de sa gouvernance financière

BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), annonce avoir obtenu la certification MSI 20000 délivrée par DEKRA, leader européen de l’Audit et de la Certification. Standard de référence, la certification MSI 20000 est une norme internationale qui mesure la solidité et la performance financière d’une entreprise selon son secteur d’activité.



Cette certification atteste, à travers un modèle complet d’évaluation, de la qualité de la gestion financière, de la bonne gouvernance de l’entreprise, et traduit un engagement fort quant à l’intégration d’un ensemble d’exigences sectorielles. Reconnu universellement comme un outil fiable, basé sur un diagnostic de conformité, le référentiel se présente comme un repère, mis à la disposition des acteurs économiques et financiers. Il constitue ainsi un outil de valorisation pour son bénéficiaire en lui conférant notamment un avantage concurrentiel sur le marché.



BOA Concept s’est vu octroyer la certification MSI 20000 avec la note de 164/200 à l’issue d’un grand audit complet et approfondi sur les 7 derniers exercices. Ce grand audit met en lumière une forte amélioration de sa qualité financière, notamment au cours d’un exercice 2021 durant lequel l’ensemble des indicateurs caractérisant la solidité et la performance financière ont surpassé les standards du secteur et atteste ainsi d’un parfait équilibre entre ces deux piliers de la gouvernance financière.