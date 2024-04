BOA Concept - Mise à disposition du rapport annuel 2023 et du rapport RSE

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce ce jour la publication de son rapport annuel 2023, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et de son premier rapport RSE comprenant notamment le bilan carbone de la société et l’analyse de matérialité.



Ils peuvent être consultés sur le site internet de BOA Concept (www.boa-concept.com), dans l’espace Finance, partie Rapports financiers.