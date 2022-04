BOA Concept - Lancement d'une augmentation de capital via la construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 5 millions d'euros

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital via la construction accélérée d’un livre d’ordres, pour un montant cible d’environ 5 millions d’euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés conformément à la vingt-huitième résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 21 avril 2021 et à l’autorisation donnée par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 13 avril 2022.



Raisons de l’offre



Les fonds levés seront notamment utilisés par BOA Concept de la façon suivante :



Environ 20 % pour financer l’accélération de la croissance, et

Environ 80 % pour saisir des opportunités de croissance externe ciblées.



Modalités de l’opération



Le produit brut de l’opération devrait être d’un montant cible d'environ 5 millions d’euros.