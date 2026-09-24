BOA Concept Group - Résultats semestriels 2026

« Ce premier semestre confirme le retour d'une dynamique commerciale forte sur notre activité historique, avec une croissance de 23 % sur la France, portée notamment par le succès de notre nouvelle suite logicielle. Il illustre aussi les cycles de marché différenciés propres à un Groupe désormais international : les difficultés rencontrées sur un contrat majeur en Belgique ont pesé sur la rentabilité d'Easy Systems Benelux, tandis que notre filiale canadienne monte progressivement en puissance.

Nous abordons le second semestre avec une bonne visibilité sur la France et des commandes significatives au Canada, dans un contexte plus difficile sur le Benelux. »

Jean-Lucien Rascle, Président de BOA Concept Group



BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes, modulaires et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), dont le siège est en France, publie ses résultats du premier semestre 2026, arrêtés par le Conseil d'administration le 24 septembre 2026.

Dans un contexte international toujours complexe, le Groupe enregistre un résultat stable et un chiffre d’affaires en légère progression. Les effets positifs du lancement de sa nouvelle solution logicielle et de ses partenariats multi-technologies se mesurent déjà.

La croissance repose sur une base clients solide : 70% de l’activité est réalisée avec ses clients récurrents, tandis que les nouveaux clients représentent 30% de l’activité.