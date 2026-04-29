 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BOA Concept Group - Résultats annuels 2025 - Croissance soutenue et amélioration opérationnelle du Groupe
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 18:00

« 2025 a été une année de progression pour le Groupe, avec une croissance significative de notre chiffre d'affaires et des avancées concrètes à l'international, malgré un contexte géopolitique complexe. Nos résultats reflètent les efforts d'intégration et de structuration engagés, nos fondamentaux se consolident et nous abordons 2026 avec de nouvelles solutions innovantes au cœur des attentes de nos clients et un carnet de commandes de qualité. »
Jean-Lucien Rascle, Président de BOA Concept Group

BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce ses résultats pour l'année 2025, arrêtés par le Conseil d'administration le 29 avril 2026.

Une croissance soutenue, portée par l'international
Le chiffre d'affaires de BOA Concept Group s'établit à 26,8 M€ pour l'exercice 2025, contre 22,5 M€ en 2024, soit une progression de 19,2 %. Cette performance résulte en grande partie de la progression de l’activité de la filiale Easy Systems Benelux.

La part du chiffre d’affaires du groupe réalisé hors de France atteint 60%, permettant de compenser la morosité d’un marché national.

Valeurs associées

BOA CONCEPT
14,200 EUR Euronext Paris +1,43%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône) l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, confirmant une information du Monde ( AFP / Damien MEYER )
    Rhône: un homme mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur une trentaine d'enfants
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:34 

    Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Le premier Tesla Semi sort de la chaîne de production à grand débit
    information fournie par Reuters 30.04.2026 05:04 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 29/04/2026
    Top 5 IA du 29/04/2026
    information fournie par Libertify 30.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Amundi, Pernod Ricard, Sopra Steria, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank