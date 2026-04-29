BOA Concept Group - Résultats annuels 2025 - Croissance soutenue et amélioration opérationnelle du Groupe

« 2025 a été une année de progression pour le Groupe, avec une croissance significative de notre chiffre d'affaires et des avancées concrètes à l'international, malgré un contexte géopolitique complexe. Nos résultats reflètent les efforts d'intégration et de structuration engagés, nos fondamentaux se consolident et nous abordons 2026 avec de nouvelles solutions innovantes au cœur des attentes de nos clients et un carnet de commandes de qualité. »

Jean-Lucien Rascle, Président de BOA Concept Group



BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce ses résultats pour l'année 2025, arrêtés par le Conseil d'administration le 29 avril 2026.



Une croissance soutenue, portée par l'international

Le chiffre d'affaires de BOA Concept Group s'établit à 26,8 M€ pour l'exercice 2025, contre 22,5 M€ en 2024, soit une progression de 19,2 %. Cette performance résulte en grande partie de la progression de l’activité de la filiale Easy Systems Benelux.



La part du chiffre d’affaires du groupe réalisé hors de France atteint 60%, permettant de compenser la morosité d’un marché national.