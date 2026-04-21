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BOA Concept Group - Fort dynamisme commercial de BOA Concept Group
information fournie par Boursorama CP 21/04/2026 à 18:00

Une présence remarquée au SITL et au CELO, reflet d'une activité en pleine accélération
BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), vient de clore une séquence commerciale particulièrement dense, marquée par la participation aux deux rendez-vous incontournables du secteur : le SITL (Salon de l'Innovation Transport et Logistique) et le CELO, forum de référence annuel de la supply chain.

SITL : plusieurs centaines de contacts de qualité et des conférences remarquées
Le stand BOA Concept Group au SITL a généré plusieurs centaines de contacts qualifiés sur la durée du salon, témoignant d'un intérêt soutenu des industriels et logisticiens pour les solutions proposées. Au-delà de l'animation commerciale et de la présentation de sa dernière innovation, BOA Central Suite, plateforme logicielle qui centralise le pilotage et l’analyse des flux intralogistiques, BOA Concept Group a confirmé son rôle de prescripteur en animant plusieurs conférences devant un public de décideurs.
Parmi les thématiques abordées, « Piloter l'entrepôt logistique par la data », « Automatisation, par où commencer ? », ou encore « Intelligence embarquée et robotique », « 5 clés d'une intralogistique agile ». Autant de sujets illustrés par des réalisations et des cas concrets, qui présentent une réponse pratique et agile.

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BOA CONCEPT
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