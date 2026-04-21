BOA Concept Group - Fort dynamisme commercial de BOA Concept Group

Une présence remarquée au SITL et au CELO, reflet d'une activité en pleine accélération

BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), vient de clore une séquence commerciale particulièrement dense, marquée par la participation aux deux rendez-vous incontournables du secteur : le SITL (Salon de l'Innovation Transport et Logistique) et le CELO, forum de référence annuel de la supply chain.



SITL : plusieurs centaines de contacts de qualité et des conférences remarquées

Le stand BOA Concept Group au SITL a généré plusieurs centaines de contacts qualifiés sur la durée du salon, témoignant d'un intérêt soutenu des industriels et logisticiens pour les solutions proposées. Au-delà de l'animation commerciale et de la présentation de sa dernière innovation, BOA Central Suite, plateforme logicielle qui centralise le pilotage et l’analyse des flux intralogistiques, BOA Concept Group a confirmé son rôle de prescripteur en animant plusieurs conférences devant un public de décideurs.

Parmi les thématiques abordées, « Piloter l'entrepôt logistique par la data », « Automatisation, par où commencer ? », ou encore « Intelligence embarquée et robotique », « 5 clés d'une intralogistique agile ». Autant de sujets illustrés par des réalisations et des cas concrets, qui présentent une réponse pratique et agile.