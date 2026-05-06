BOA Concept Group consolide sa présence au Canada

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), franchit une nouvelle étape de son développement au Canada, avec le renforcement de son équipe à Montréal et Granby.



Un déploiement nord-américain rapide et solide



Créée à la fin de l'année 2024, BOA Concept Canada Inc. a rapidement concrétisé son implantation sur le marché québécois. Dès septembre 2025, la filiale réalisait sa première installation chez Nationex, référence locale emblématique du transport durable. En novembre 2025, la société prenait part au salon HOP !, le Sommet du commerce de détail organisé par le Conseil Québecois du Commerce de Détail (CQCD), en avril 2026 elle participait au salon MODEX à Atlanta, confirmant ainsi sa présence active dans l'écosystème logistique nord-américain. La filiale s’est d’ores et déjà positionnée sur la participation à deux salons majeurs du secteur pour le 4e trimestre 2026.