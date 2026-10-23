BOA Concept Group accélère son développement en France et en Europe, dans la logistique des pièces détachées auto, moto et agricoles

BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes, modulaires et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), renforce ses positions sur les marchés des pièces de rechange auto, moto et agricoles, avec une quinzième installation pour le secteur. Déjà partenaire d’acteurs majeurs tels qu’Oscaro, Motoblouz, ou encore EXADIS, BOA Concept Group franchit une nouvelle étape avec le déploiement de 3 nouveaux sites, en France et en Europe.



Accompagner la croissance de ses clients

BOA Concept déploie actuellement la nouvelle plateforme francilienne d’EXADIS, spécialiste de la logistique-amont sur le marché de la rechange automobile indépendante multimarque. Cette nouvelle ligne va permettre au distributeur de multiplier sa capacité logistique par 2,5 et traitera 45 000 références (65 000 prévues en 2027) réparties sur trois niveaux de mezzanine. Directement interconnectée à l’ERP d’EXADIS, la ligne BOA optimise la circulation des marchandises et contribue à l’augmentation des capacités opérationnelles du site. Elle s’inscrit dans l’ambition d’atteindre 20 000 lignes de commandes quotidiennement.