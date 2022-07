BOA Concept - Florian NICOLAS rejoint l’écosystème BOA Concept à la RSE et la QVT

Florian NICOLAS a rejoint les équipes BOA Concept en avril dernier au poste de Responsable de la RSE et de la QVT. Ayant consacré les 10 premières années de sa carrière au développement de structures associatives, il dispose d’une solide expérience dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.



Après une première expérience en tant que chargé de projet pour l’entreprise adaptée ITHAC où, il participe à l’amélioration continue de la qualité de l’organisation, il rejoint en 2015 la fondation FACE où il s’attache à la coordination d’actions en faveur de l’emploi et de l’économie. Il obtient le titre d’Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire au sein de l’IRUP de Saint-Etienne en 2016. L’année suivante, il prend la responsabilité du service relations entreprises de l’association Entraide Pierre Valdo. C’est en 2019 qu’il intègre REPERES Loire, collectif de structures inclusives qu’il fait évoluer en le portant à 13 membres.

Ainsi, c’est naturellement qu’il s’est vu confier la fonction de Responsable RSE & QVT chez BOA Concept pour sa capacité à faire réseau, apporter des alternatives et des idées nouvelles afin de favoriser le progrès social.