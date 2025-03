BOA CONCEPT - CHIFFRE D AFFAIRES 2024 - Résilience de l activité - Accélération de l expansion internationale

Le Groupe BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA) annonce son premier chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024. Malgré une conjoncture tendue, le Groupe a confirmé son changement de dimension et l’accélération de son déploiement à l’international avec notamment l’acquisition de la société belge Easy Systems et l’ouverture d’une filiale au Canada, ainsi qu’une stratégie claire pour l’avenir.



Conformément aux anticipations et communications de son Président, l’ensemble du Groupe BOA Concept a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2024 de 22,5 M€, avec une contribution de 13,0 M€ pour BOA Concept, de 0,2M€ pour RobOptic, et de 9,3 M€ pour Easy Systems. Cette activité, bien qu’en retrait par rapport à 2023, reflète la capacité du Groupe à naviguer dans un environnement économique complexe marqué par une baisse générale de la consommation et un allongement des cycles commerciaux. Néanmoins, le second semestre s’est avéré plus dynamique que le premier, permettant de confirmer l’anticipation d’un résultat net à l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice.