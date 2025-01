BOA Concept - Calendrier financier 2025

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), publie son calendrier financier pour l’année 2025.



18 mars 2025 Chiffre d’affaires 2024

29 avril 2025 Résultats annuels et rapport financier annuel 2024

16 septembre 2025 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

22 septembre 2025 Résultats Semestriels 2025

23 septembre 2025 Forum Lyon Pôle Bourse

7 et 8 octobre 2025 Investor Access (Paris)



* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.