BOA Concept : "BOA construit la logistique de demain" / Nouvelle initiation de couverture

Fondé en 2012 par ses actuels dirigeants, Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle, BOA Concept est un équipementier industriel qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes dédiées à l’intralogistique.



Partant du constat que les solutions proposées par les acteurs historiques du secteur étaient non communicantes et peu évolutives, le Groupe a développé une gamme de solutions modulables, adaptables et modifiables au gré de l’évolution des entreprises.



Alliant l’intelligence logicielle à la mécanique, BOA Concept développe ainsi des outils de convoyage et de stockage intelligents. Avec plus de 150 sites installés en France, en Europe de l’Ouest et au Maroc, BOA Concept s’adresse aussi bien à des clients grands comptes qu’à de petites entreprises dans différents segments (e-commerce, distribution et logistique). Fort de 130 clients en 2022, un nombre en constante augmentation (15 nouveaux clients en moyenne par an), BOA a largement prouvé sa capacité à proposer des offres en phase avec les besoins de son marché.



Un sans faute depuis l’IPO

Après une IPO en juin 2021, BOA Concept affiche une excellente dynamique commerciale, multipliant les installations chez de nouveaux clients tout en maintenant un upsell régulier de son portefeuille. Au titre de son exercice 2022, le Groupe a publié un chiffre d’affaires en croissance de 35% à 20,1 M€. Année charnière, celle-ci a aussi été l’occasion de structurer la société pour les années à venir, totalisant 80 employés à fin 2022 (vs un effectif moyen de 48 collaborateurs fin 2021), mais aussi de réaliser une première opération de croissance externe avec l’acquisition de Roboptic.



Perspectives

Compte tenu d’un marché structurellement porteur, d’une réelle capacité d’innovation et d’un business model éprouvé, BOA Concept nous parait très bien positionné pour allier croissance et rentabilité dans les années à venir. A l’horizon 2026, nous estimons que le Groupe devrait totaliser un chiffre d’affaires de 33,6 M€ pour une marge opérationnelle courante de 14%.



Fort de tous ces éléments, nous initions la couverture de BOA Concept avec objectif de cours de 42,50 € et une recommandation à Achat.