BOA Concept - 1er semestre 2021 : très forte progression du chiffre d'affaires et de l'ensemble des résultats

Une activité soutenue au service des acteurs du e-commerce



BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l'intralogistique (FR0011365907 - ALBOA) enregistre sur le premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 6,0 M€ en croissance de 46% par rapport au S1 2019 et de 91% par rapport au S1 2020.

Après une année 2020 caractérisée par la mise en œuvre de nouveaux investissements (RH, matériel, marketing, R&D), la société récolte sur ce semestre les premiers fruits de ses efforts. Le lancement de Fast Track® - une offre industrialisée et facilement déployable grâce aux avantages uniques du Plug-and-Carry® et du logiciel BOA Drive - illustre parfaitement la capacité d'innovation et d'adaptation au marché de BOA Concept. Cette solution simplifie et démocratise encore plus l'accès à l'automatisation en concevant à l'avance les fonctions les plus courantes.

Portée par l'accélération continue du secteur du e-commerce (augmentation de 15 % des ventes sur internet au 1er trimestre 2021, après une année 2020 record, source FEVAD), BOA Concept confirme la pertinence de son offre et le succès de ses solutions auprès d'une clientèle de premier plan telle que RAJA, Gibert Joseph, Bebeboutik.com, ou encore Geodis.

La montée en puissance de l'activité de BOA Concept a contribué à un accroissement de sa performance financière.