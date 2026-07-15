BNY revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, au-delà des estimations, après un deuxième trimestre record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires de BNY au deuxième trimestre atteint le niveau record de 5,7 milliards de dollars

* La reprise des marchés stimule l'activité des clients et la valeur des actifs

* Les actifs sous garde et sous gestion bondissent de 12 %

BNY BNY.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, dépassant les attentes de Wall Street, après avoir enregistré un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre, porté par la hausse des revenus d'intérêts, des commissions et la progression des marchés boursiers qui a fait grimper la valeur des actifs des clients.

Les actions américaines ont progressé au deuxième trimestre, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq enregistrant leurs plus fortes hausses depuis 2020, les investisseurs faisant abstraction de la volatilité provoquée par la reprise du conflit au Moyen-Orient et des fluctuations des valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle.

“C’est une période mouvementée pour les marchés, il se passe beaucoup de choses”, a déclaré à Reuters le directeur général Robin Vince. “Les facteurs fondamentaux des marchés de capitaux ont été globalement favorables. Les résultats des entreprises ont fait preuve de résilience.”

Le produit net d’intérêt de la banque dépositaire (NII) — l’écart entre les revenus générés par les actifs et les coûts liés aux passifs — a bondi de 20 % au deuxième trimestre. Son chiffre d’affaires a bondi de 13 % pour atteindre le niveau record de 5,7 milliards de dollars.

BNY table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 10 % et 11 %, contre une prévision antérieure d’environ 5 %. Les analystes tablaient en moyenne sur 7,8 %, selon les estimations compilées par LSEG.

UN COUP DE POUCE DES MARCHÉS

Ces résultats confirment une tendance qui se dessine dans l’ensemble du secteur financier en cette saison des résultats: la bonne santé des marchés stimule les revenus issus des commissions . Pour les banques dépositaires, la hausse de la valeur des actifs élargit l’assiette sur laquelle les commissions sont prélevées, tandis que l’augmentation des transactions des clients stimule les revenus liés aux opérations.

Les actifs sous garde et sous administration de BNY ont grimpé de 12 % au cours du trimestre, pour atteindre 62 600 milliards de dollars. Ses actifs sous gestion ont augmenté de 6 %, à 2 200 milliards de dollars.

“Nous verrons ce qu’il en sera des autres résultats d’entreprises de ce trimestre, car nous n’en sommes qu’au début de ce cycle, mais s’ils s’avèrent solides, comme on peut s’y attendre, cela soutiendra les valorisations de manière assez significative”, a déclaré Vince.

“Dans ce scénario, le marché boursier dispose donc probablement d’une marge de progression importante.”

Le total de ses revenus de commissions a bondi de 11 % pour atteindre 4,04 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. BNY a indiqué que cette hausse reflétait l’apport net de nouvelles affaires ainsi que la hausse des valeurs de marché et de l’activité des clients.

Les banques de Wall Street ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels cette semaine; les investisseurs attendent les résultats des prochaines semaines pour obtenir des indications sur la santé des entreprises américaines et savoir si la croissance des bénéfices pourra continuer à soutenir la progression du marché.

LES SERVICES TITRES EN TÊTE

L’activité de gestion d’actifs de la banque, qui assure la conservation et le règlement des transactions, a enregistré une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires. Parallèlement, son segment des services aux émetteurs, qui accompagne les clients dans l’émission de titres, a affiché une progression de 23 %.

Les banques dépositaires constituent un pilier des marchés financiers mondiaux: elles protègent et gèrent des milliers de milliards de dollars d’actifs clients tout en traitant les transactions et en transférant des titres et des liquidités entre les institutions financières.

BNY a enregistré au deuxième trimestre un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,7 milliard de dollars, soit 2,45 dollars par action. À titre de comparaison, ce chiffre s’élevait à 1,4 milliard de dollars, soit 1,93 dollar par action, un an plus tôt.

Les actions de la plus ancienne banque américaine ont bondi de 33 % depuis le début de l’année, surperformant largement l’indice de référence boursier S&P 500.