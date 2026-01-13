 Aller au contenu principal
BNY relève ses prévisions de bénéfices à moyen terme ; les actions chutent
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de BNY BK.N , la plus ancienne banque américaine, chutent de 1,6 % à 118,70 $ avant le marché ** BK relève son objectif de rentabilité très surveillé et affiche un bond de 26,5 % de son bénéfice au quatrième trimestre ** Le bénéfice applicable aux actionnaires de BNY s'est élevé à 1,43 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action au quatrième trimestre, contre 1,13 milliard de dollars, soit 1,54 dollar par action, un an plus tôt. ** Pour l'ensemble de l'année 2025, la société a enregistré des revenus et des bénéfices records ** 12 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, six comme "conservée"; leur prévision médiane est de 131,50 dollars ** L'action BK a augmenté de plus de 51 % en 2025

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
120,630 USD NYSE +1,34%
