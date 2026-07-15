BNY Mellon dépasse les attentes au 2e trimestre

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) publie, au titre du 2e trimestre 2026, un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 22% à près de 1,70 MdUSD, soit 2,45 USD par action ( 27%), dépassant sensiblement les 2,22 USD attendus en moyenne par les analystes.

Les revenus de l'établissement financier new-yorkais se sont en effet accrus de 13% à 5,70 MdsUSD, dont une progression de 20% des revenus d'intérêts nets à près de 1,45 MdUSD et une augmentation de 11% des revenus de commissions, à 4,04 MdsUSD.

Cette augmentation des revenus de BNY Mellon lui a permis de plus que compenser une croissance de 7% des dépenses hors intérêts, à 3,44 MdsUSD, ce qui s'est traduit par un effet de levier opérationnel favorable de l'ordre de 600 points de base.

"La croissance a été généralisée dans nos pôles Securities Services, Market and Wealth Services et Investment and Wealth Management, reflétant une activité soutenue de la clientèle ainsi que l'impact de nos investissements continus et de nos initiatives stratégiques ", commente le CEO Robin Vince.

"Nous avons également enregistré un nouveau trimestre de ventes record. A mi-parcours de l'année, nos résultats témoignent de la forte dynamique de BNY, et nos équipes à travers le monde restent mobilisées pour apporter toujours plus de valeur à nos clients et à nos actionnaires", poursuit le dirigeant.