BNY-Mellon: BPA accru de 27% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 15:35









(Zonebourse.com) - Bank of New York-Mellon publie au titre du deuxième trimestre 2025 un bénéfice net en hausse de 22% à 1,39 milliard de dollars, soit 1,93 dollar par action (+27%), un BPA dépassant nettement les attentes des analystes.



Cette progression reflète un levier opérationnel positif, avec une hausse des dépenses hors intérêt (+4% à 3,21 milliards de dollars) plus faible que celle des revenus (+9% à 5,03 milliards, dont +7% pour les commissions et +17% pour les revenus d'intérêts nets).



'Seulement un an après le lancement de notre nouveau modèle commercial l'été dernier, nous avons réalisé deux trimestres consécutifs de revenus records au cours de ce premier semestre de l'année', souligne son CEO Robin Vince.





Valeurs associées BANK OF NY MELLON 94,390 USD NYSE -0,91%