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BNY Mellon améliore sa rentabilité au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 13:37

Bank of New York Mellon publie au titre du 1er trimestre 2026 un bénéfice net en hausse de 36% à 1,56 MdUSD, soit 2,24 USD par action ( 42%), grâce à une croissance plus forte de ses revenus que de ses dépenses hors intérêts.

Les revenus de l'établissement financier se sont en effet accrus de 13% à 5,41 MdsUSD, dont une progression de 18% des revenus nets d'intérêts à 1,37 MdUSD et une augmentation de 11% des revenus de commissions, à 3,77 MdsUSD.

Cette augmentation des revenus de BNY Mellon lui a permis de plus que compenser une croissance de 5% des dépenses hors intérêts, à 3,4 MdsUSD, ce qui s'est traduit par un effet de levier opérationnel de 833 points de base.

"Nous avons réalisé cet effet de levier opérationnel positif tout en investissant dans de nouveaux produits, de nouvelles compétences, l'IA et, surtout, nos collaborateurs et notre culture", met en avant le CEO Robin Vince.

"Notre dynamique commerciale se poursuit. Nous avons réalisé les meilleures performances trimestrielles de notre histoire et, depuis le début de l'année, nous avons annoncé plusieurs contrats stratégiques majeurs", souligne-t-il en outre.

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BANK OF NY MELLON
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