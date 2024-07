BNY Investments lance le fonds Global Aggregate Bond

Le fonds, domiciliée en Irlande, est autorisé à la vente en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, à Singapour, au Royaume-Uni et en Suède.

(AOF) - BNY Investments a annoncé le lancement du fonds BNY Mellon Global Aggregate Bond, qui sera géré par Insight Investment. Doté d’un capital d’amorçage de 150 millions de dollars provenant de clients, le fonds cherche à générer un rendement total composé du revenu et de la croissance du capital en investissant dans un portefeuille principalement composé d’obligations d’État et d’entreprises de qualité investment grade du monde entier.

