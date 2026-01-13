BNY chute, le relèvement de l'objectif de rentabilité n'ayant pas impressionné

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails)

13 janvier - ** Les actions de BNY BK.N , la plus ancienne banque américaine, chutent de 1 % à 119,40 $ avant le marché ** BK relève son objectif de rentabilité très surveillé et affiche un bond de 26,5 % de son bénéfice au quatrième trimestre

** Les analystes d'Evercore ISI déclarent dans une note: "Bien que les objectifs mis à jour par le management représentent un progrès continu, la barre est clairement plus haute et les investisseurs peuvent considérer ces chiffres comme largement intégrés"

** Pour l'ensemble de l'année 2025, la société a enregistré des revenus et des bénéfices records

** Le bénéfice applicable aux actionnaires de BNY s'est élevé à 1,43 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action au quatrième trimestre, contre 1,13 milliard de dollars, soit 1,54 dollar par action, un an plus tôt.

** 12 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 131,50 $

** L'action BK a augmenté de plus de 51 % en 2025