BNY : bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations et relèvement des objectifs de rentabilité

BNY a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi et a relevé l'objectif d'une mesure clé de la rentabilité, aidée par des taux d'intérêt plus élevés et une augmentation de la valeur des actifs de ses clients dans le cadre d'une reprise des marchés boursiers.

Elle s'attend désormais à un rendement des capitaux propres corporels d'environ 28 % à moyen terme, contre une prévision précédente de 23 %.

Les investisseurs surveillent de près cet indicateur, qui permet d'évaluer la rentabilité d'une banque en se basant uniquement sur les actifs corporels, sans tenir compte des actifs incorporels tels que la réputation de la marque ou le fonds de commerce. Pour 2025, BNY a déclaré un ROTCE de 26,1 %.

La Réserve fédérale injectant des liquidités sur le marché, les analystes s'attendent à un coup de pouce pour BNY, qui détient et gère des actifs pour certains des plus grands fonds souverains, fonds de pension et assureurs.

Mais le directeur général de BNY, Robin Vince, a averti que compromettre l'indépendance de la Fed pourrait faire grimper les taux après que l'administration Trump a menacé le président de la Fed, Jerome Powell, d'une mise en accusation criminelle au cours du week-end. Jerome Powell a qualifié cette démarche de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.

Les portefeuilles des banques américaines devraient également progresser, car les plans d'investissement pilotés par l'IA, l'envolée des marchés boursiers et la déréglementation encouragent les entreprises à accroître leur endettement malgré un environnement de taux d'intérêt élevés.

Pour l'ensemble de l'année 2025, BNY a enregistré des revenus et des bénéfices records.

Le bénéfice ajusté applicable aux actionnaires de BNY s'est élevé à 2,08 dollars par action, contre une estimation moyenne de 1,98 dollar par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la plus ancienne banque américaine ont augmenté de 1,1 % dans les premiers échanges.

Le revenu net d'intérêts de BNY (NII) - l'écart entre les revenus des actifs et les coûts des passifs - a augmenté de 13 % pour atteindre 1,35 milliard de dollars au cours du trimestre, aidé par le réinvestissement des titres arrivant à échéance à des rendements plus élevés.

Ses actifs sous garde et administration ont augmenté de 14 % au cours du trimestre clos le 30 décembre pour atteindre 59,3 billions de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui a également stimulé les commissions correspondantes.