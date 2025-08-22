BNSF et CSX lancent une nouvelle liaison d'un océan à l'autre aux États-Unis pour stimuler les services de fret

CSX CSX.O et BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, ont annoncé vendredi de nouveaux services d'un océan à l'autre pour stimuler la connectivité du transport de marchandises aux États-Unis.

Les actions de CSX ont chuté d'environ 6 % après l'annonce, mais sont en hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année.

Les nouveaux itinéraires relieront le sud de la Californie à Charlotte, en Caroline du Nord, et à Jacksonville, en Floride.

Cette décision intervient après l'apparition, le mois dernier, d'informations faisant état d'un accord potentiel entre les deux opérateurs ferroviaires, qui contrerait une fusion transcontinentale rivale entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .

Union Pacific a lancé un service intermodal national similaire au début du mois, reliant l'Inland Empire de Californie du Sud à la région de Chicago.

CSX subit également la pression d' Ancora , qui réclame une fusion ou un changement de direction, et de Toms Capital Investment Management, qui a demandé à rencontrer le conseil d'administration de l'opérateur ferroviaire ( ).

L'augmentation des volumes intermodaux a permis à CSX de dépasser les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre en juillet.

Les opérateurs ferroviaires ont toujours cherché à relier les côtes américaines de l'Atlantique et du Pacifique par le rail, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, alors que le secteur est confronté à des contraintes de main-d'œuvre et à des dépenses d'exploitation plus élevées.

Toute fusion devra toutefois être approuvée par le Surface Transportation Board, qui s'inquiète du pouvoir de fixation des prix et de la consolidation au sein du secteur.