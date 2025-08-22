 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 986,50
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNSF et CSX lancent une nouvelle liaison d'un océan à l'autre aux États-Unis pour stimuler les services de fret
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails et d'informations générales dans l'ensemble du document)

CSX CSX.O et BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, ont annoncé vendredi de nouveaux services d'un océan à l'autre pour stimuler la connectivité du transport de marchandises aux États-Unis.

Les actions de CSX ont chuté d'environ 6 % après l'annonce, mais sont en hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année.

Les nouveaux itinéraires relieront le sud de la Californie à Charlotte, en Caroline du Nord, et à Jacksonville, en Floride.

Cette décision intervient après l'apparition, le mois dernier, d'informations faisant état d'un accord potentiel entre les deux opérateurs ferroviaires, qui contrerait une fusion transcontinentale rivale entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .

Union Pacific a lancé un service intermodal national similaire au début du mois, reliant l'Inland Empire de Californie du Sud à la région de Chicago.

CSX subit également la pression d' Ancora , qui réclame une fusion ou un changement de direction, et de Toms Capital Investment Management, qui a demandé à rencontrer le conseil d'administration de l'opérateur ferroviaire ( ).

L'augmentation des volumes intermodaux a permis à CSX de dépasser les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre en juillet.

Les opérateurs ferroviaires ont toujours cherché à relier les côtes américaines de l'Atlantique et du Pacifique par le rail, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, alors que le secteur est confronté à des contraintes de main-d'œuvre et à des dépenses d'exploitation plus élevées.

Toute fusion devra toutefois être approuvée par le Surface Transportation Board, qui s'inquiète du pouvoir de fixation des prix et de la consolidation au sein du secteur.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
734 617,875 USD NYSE +0,32%
CSX
34,5850 USD NASDAQ -3,58%
NORFOLK SOUTHERN
282,570 USD NYSE -0,53%
UNION PACIFIC
227,760 USD NYSE +1,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank