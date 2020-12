BNPP AM va procéder à plusieurs changements dans sa Sicav luxembourgeoise

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management va mettre en œuvre une poignée de changements dans sa gamme de fonds domiciliée au Luxembourg, a appris NewsManagers. A partir du 28 décembre 2020, tous les compartiments de la Sicav BNP Paribas Funds se verront appliquer la politique d'investissement durable de la société de gestion. Celle-ci englobe le respect de filtres basés sur des normes telles que les principes du Pacte des Nations Unies, les politiques sectorielles de BNPP AM, l'intégration des critères ESG mais aussi la politique d'engagement et de dialogue de la firme.

Par conséquent, la Sicav luxembourgeoise de BNPP AM comprendra des compartiments " Durable" et " Durable +" , les seconds intégrant des directives ou des restrictions plus spécifiques en matière de développement durable, selon un document consulté par NewsManagers. La société de gestion va appliquer une taxonomie spécifique pour les compartiments " Durable +" : ESG renforcé, thématique et impact.

Pour l'ESG renforcé, BNPP AM explique notamment que ces compartiments " mettent en œuvre des penchants ESG plus explicites (investir dans les sociétés les plus durables selon des critères spécifiques et/ou qui intègrent un plus large éventail d' exclusions) conduisant à des objectifs de performance ESG et/ou carbone plus stricts" .

Un fonds redéveloppé pour jouer l'égalité et l'inclusion

Par ailleurs, BNPP AM va redévelopper le fonds Human Development qui sera rebaptisée Inclusive Growth. Ce véhicule visera " à aider ou accélérer la transition vers un monde durable en se concentrant sur la croissance inclusive." Cette modification trouve sa justification dans la surpondération du compartiment dans le secteur des soins de santé et des produits de consommation de base, " ce qui a rendu le portefeuille trop défensif et excessivement concentré sur deux secteurs" . BNPP AM souhaite ainsi élargir l' univers d' investissement du fonds en se focalisant sur les thèmes de l' égalité et de la croissance inclusive et donc sur les entreprises " qui transforment leur modèle de gestion pour proposer des produits durables grâce à l' inclusion." Près de 70 % des participations en portefeuille resteront inchangées, estime la société de gestion.

A partir du 18 janvier 2021, la politique du compartiment Asia ex-Japan Small Cap sera elle aussi modifiée dans le but de " bénéficier pleinement du potentiel de croissance des sociétés asiatiques (hors Japon) qui sont classées comme petites capitalisations au moment de l' achat initial" . Ainsi, la capitalisation boursière des sociétés investies sera vérifiée au moment de l' achat initial et les investissements dans les petites capitalisations boursières seront réduits de 2/3 à 50 % des actifs.

Enfin, le fonds China A-Shares pourra investir au maximum 25 % de ses actifs dans des actions autres que les actions de la République populaire de Chine à compter du 18 janvier 2021.