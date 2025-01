BNPP AM lève 172 millions d’euros pour son fonds avec Bertrand Piccard

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a levé 172 millions d’euros pour le closing final de son fonds BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund (BNPP SIVF), dépassant ainsi son objectif.

Ce capital permettra à BNPP SIVF, géré par le pôle private assets de BNPP AM, de réaliser plus de quinze investissements dans des start-up européennes et nord-américaines à fort potentiel de croissance. BNPP SIVF est le fruit d’un partenariat exclusif entre la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard et BNPP AM.

Ce fonds, classé article 9 SFDR et labellisé Tibi, s’adresse aux enjeux de transition écologique au sens large, en ciblant des secteurs tels que la transition énergétique, l’agriculture et l’alimentation durables, l'économie circulaire, la biodiversité, les villes intelligentes, la mobilité durable et l’innovation industrielle.

Les Limited Partners ayant accordé leur confiance à l’équipe de gestion regroupent des investisseurs institutionnels tels que l’AGPM, BNP Paribas Cardif et Sogecap, des entreprises comme le Groupe ADP, ainsi que des family offices. Ils sont engagés aux côtés de BNP Paribas (86 millions d’euros) et de la Fondation Solar Impulse.

Les premiers investissements du fonds comprennent : NatureMetrics, une start-up britannique développant une solution de mesure de suivi de la biodiversité basée sur des échantillons d’ADN environnemental?; Phenix, une start-up française de l'économie circulaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire?; Axioma, une start-up française dans le domaine des bio-solutions qui vise à accélérer la transition écologique de l’agriculture en atténuant le stress hydrique des plantes?; Hello Watt, une plateforme de référence pour réduire les factures d’énergie et l’impact sur la planète. Son objectif est de rentre la rénovation énergétique plus simple, plus efficace et plus accessible pour les propriétaires?; et Chemix, une entreprise américaine qui révolutionne la conception de batteries de nouvelle génération grâce à son laboratoire de conduite autonome alimenté par GenAI.

De nouveaux investissements devraient être annoncés très prochainement.

Laurence Marchal