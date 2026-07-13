BNPP AM : "les perspectives restent bonnes pour les actifs risqués"

(Zonebourse.com) - "Pour ce mois de juillet, le marché semble bien positionné pour une performance potentiellement favorable. Dans un contexte de baisse des prix de l'énergie et de positionnements moins marqués, les perspectives sont favorables pour les actifs risqués. Ils devraient être soutenus par les effets de saisonnalité, l'abondance de liquidités et une pression moindre sur les banques centrales pour poursuivre le resserrement monétaire", explique Boutaïna Deixonne, head of Euro IG & HY chez BNP Paribas Asset Management (BNPP AM).

Pour le second semestre, l'analyste anticipe une évolution des spreads de crédit dans une fourchette relativement étroite, au sein d'un scénario central marqué par une croissance plus faible et une inflation plus élevée que prévu. Ne voyant de catalyseur évident ni pour un resserrement marqué, ni pour un écartement significatif, la prudence reste de mise mais l'optimisme domine.

BNPP AM conserve ainsi "une vision constructive sur la classe d'actifs crédit, qu'il s'aggise d'Investment Grade (IG) que High Yield (HY). Cette approche est "portée par des fondamentaux solides, des taux de défaut modérés et des niveaux de rendement toujours attractifs, favorables à la poursuite des flux entrants".

Dans le détail, l'asset manager "continue de privilégier les institutions financières sur l'ensemble des séniorités, de la dette " senior preferred " jusqu'aux titres Additional Tier 1. Les émetteurs affichant des bilans solides et des profils défensifs, notamment dans les services aux collectivités (utilities) et les télécoms ont aussi la faveur de Boutaïna Deixonne tout comme la dette hybride qui offre selon elle un couple rendement/risque attractif.

A l'inverse, une plus grande prudence est de rigueur sur les secteurs cycliques, en particulier lorsque la prime offerte apparaît insuffisante.

Pour Boutaïna Deixonne, "l'exposition au Crédit HY demeure stable, ce segment restant soutenu par des coupons élevés, une duration faible et un environnement de défauts relativement bénin". Elle précise : "Nous privilégions le segment BB et restons sélectifs sur des opportunités sur le segment B, lorsque le portage compense adéquatement le risque de défaut".

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