BNPP AM lance son premier ETF en Irlande

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a reçu l'agrément de la Banque centrale d'Irlande pour la création du véhicule BNP Paribas Easy ICAV, dans l’objectif de développer une gamme d’ETF domiciliés localement. Dans ce contexte, le gestionnaire d’actifs lance son premier fonds, BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF. Il réplique la performance de l'indice S&P 500 ESG, un indice américain pondéré par capitalisation boursière qui mesure la performance des actions adoptant une approche ESG « best-in-class ».

Ce premier ETF irlandais est classé Article 8 selon SFDR et est coté sur Euronext Dublin, Euronext Paris et Deutsche Börse Xetra depuis le 27 juin. Le fonds sera également coté ultérieurement sur Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange et la London Stock Exchange.

" Le lancement de notre premier ETF domicilié en Irlande est une étape significative dans le développement de notre gamme d'ETF durables. L'Irlande dispose d'un écosystème d'ETF déjà bien développé qui profite aux fonds exposés aux actions américaines, où nous prévoyons de nouveaux lancements d'ETF thématiques, " a déclaré Lorraine Sereyjol Garros, Responsable globale du développement ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management.