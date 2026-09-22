BNPP AM déploie sa nouvelle organisation

(Zonebourse.com) - BNPP AM met en place une nouvelle organisation destinée à accompagner l'intégration de ses activités élargies et à accélérer le déploiement de son plan stratégique 2030.

Avec plus de 1 700 milliards d'euros d'actifs sous gestion, cette nouvelle structure vise notamment à renforcer les synergies entre les différentes expertises du gestionnaire et à soutenir son développement auprès des clients institutionnels, assureurs, particuliers et de la gestion privée.

L'organisation repose sur trois grandes lignes métiers. La ligne Alternatives, dirigée par Isabelle Scemama, regroupe les expertises en immobilier, infrastructures, crédit alternatif et private equity, avec pour objectifs d'élargir l'offre et de développer la collecte auprès des clients tiers. La ligne Investments, dirigée par Rob Gambi, rassemble les activités obligataires, actions, diversifiées ainsi que la gestion systématique et quantitative, avec une ambition particulière autour de la gestion active et des ETF. Enfin, la ligne Client Group Liquid Strategies, dirigée par Steven Billiet, doit renforcer la coordination commerciale et le développement des stratégies liquides auprès des différents segments de clientèle.

Ces activités sont accompagnées par des fonctions transversales renforcées dans les domaines des opérations, de la gouvernance, des ressources humaines, des partenariats stratégiques, de la transformation et de la durabilité. Le groupe entend notamment s'appuyer davantage sur la technologie et l'intelligence artificielle pour gagner en efficacité et développer de nouvelles capacités, notamment dans les actifs numériques et la tokenisation.

BNPP AM a d'ores et déjà nommé 200 managers dans le cadre de cette réorganisation, tandis que de nouvelles nominations sont attendues dans les prochains mois.

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