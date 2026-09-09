BNPP AM Alts lève 1,2 milliard d'euros pour son deuxième fonds de dette infrastructure junior

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe avec environ 300 milliards d'euros d'encours, a clôturé la levée de fonds de sa deuxième stratégie de dette infrastructure junior européenne. Il a récolté environ 1,2 MdEUR d'engagements, dépassant son objectif initial. Ces fonds proviennent d'investisseurs européens et asiatiques, aussi bien de clients historiques que de nouveaux entrants.

Ce fonds (European Junior Infra Debt Fund II) vise à offrir des revenus stables et sécurisés via des prêts à taux fixe ou variable. Ses investissements couvrent la transition énergétique, les services publics, le numérique, la mobilité propre et les infrastructures sociales. Actif dans toute l'Europe, le fonds est classé Article 8 selon la réglementation SFDR et intègre des critères ESG dans toutes ses décisions.

"Ce succès montre le fort intérêt des investisseurs institutionnels pour la dette infrastructure. Cette classe d'actifs recherche un rendement régulier, une prime d'illiquidité intéressante par rapport aux obligations d'entreprises, et une exposition à la transition énergétique ainsi qu'à la numérisation. Elle profite de tendances de fond solides comme la décarbonation, l'électrification et le développement du numérique. Les investisseurs bénéficient aussi du réseau mondial de BNPP AM Alts pour accéder aux meilleures opportunités européennes", explique dans un communiqué le gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe.

Depuis son lancement en août 2024, le fonds a déjà réalisé près de dix investissements, principalement en Europe de l'Ouest (parcs solaires, trains européens, centres de données). Le rythme des investissements va se poursuivre grâce à de nombreuses opportunités déjà identifiées.

Le fonds s'appuie sur la capacité de prospection du groupe BNP Paribas et sur l'expérience de BNPP AM Alts, présent depuis plus de 13 ans sur ce marché. La société y gère plus de 15 MdsEUR et a déjà investi plus de 24 MdsEUR dans plus de 330 transactions. La dette infrastructure reste une priorité stratégique majeure pour le groupe pour financer les projets essentiels et durables en Europe.

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