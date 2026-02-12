BNPP AM Alts a conclu neuf transactions de CLO en 2025 pour 4 milliards de dollars

(AOF) - BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe avec environ 300 milliards d'euros d'actifs sous gestion, annonce avoir conclu neuf opérations de Collateralized Loan Obligations (CLO) en 2025. Ces transactions, totalisant environ 4 MdsUSD d'émissions, ont été réalisées via ses stratégies de CLO européennes et américaines.

Ces opérations ont suscité une forte demande de la part d'un panel diversifié d'investisseurs, tant historiques que nouveaux, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, dont 20 investisseurs tiers en fonds propres de CLO (CLO equity) à travers le monde.

Elles témoignent de l'expertise et la reconnaissance de BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts) en tant que gérant de CLO, s'appuyant sur plus de 25 ans de savoir-faire dans le crédit alternatif et la finance structurée. Elles soulignent également la maturité et la robustesse de la classe d'actifs CLO, qui a su traverser divers cycles de crédit et conditions de marché", a déclaré Deborah Shire, responsable adjointe de BNP Paribas Asset Management Alts.