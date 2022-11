BNP Paribas WM nomme un gérant de mandat

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Wealth Management vient de promouvoir Philippe Manga Akoa au poste de gérant de mandat. Il participera notamment à la construction des mandats et des portefeuilles, à l'allocation d'actifs et géographique, ainsi qu'à la sélection de fonds. Philippe Manga Akoa travaille chez BNP Paribas WM depuis six ans, d'abord comme banquier privé puis comme investment manager. Par le passé, il a notamment travaillé plus de six ans chez Bred Gestion Privée.