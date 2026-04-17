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BNP Paribas vise annulation d’actions rachetées, jusqu’à 10 % du capital sur 24 mois
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:52

* BNP Paribas prévoit annulation, sur délégation de 18 mois, de ses propres actions rachetées, dans limite de 10 % du capital par période de 24 mois. * Opération relève du mécanisme de réduction de capital par annulation d’actions achetées. * Commissaires aux comptes Deloitte & Associés, Ernst & Young et Autres n’ont formulé aucune observation sur causes et conditions de réduction de capital envisagée. * Rapport daté du 17 avril 2026, présenté dans cadre de l’assemblée générale du 12 mai 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BNP Paribas SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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