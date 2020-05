Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas-Vers €300 à 400 mls de mesures d'économies supplémentaires-DG Reuters • 05/05/2020 à 15:01









5 mai (Reuters) - Le directeur général de BNP Paribas BNPP.PA a déclaré mercredi que : * LES MESURES D'ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES POURRAIENT ÊTRE DE 300 À 400 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.38%