BNP Paribas, Valeo, Valneva... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bic

Bic annonce la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026. Il supervisera les fonctions finance globale, fusions & acquisitions ainsi que les systèmes d'information. Il dépendra de Rob Versloot et fera partie du Comité Exécutif de Bic. Il sera basé à Clichy. Grégory Lambertie a occupé plusieurs fonctions de direction dans l'industrie des paiements depuis 2015, et plus récemment en tant que directeur financier et membre du comité exécutif de Worldline.

BNP Paribas

BNP Paribas a relevé à la hausse son objectif de ratio CET1, désormais fixé à 13% à l'horizon 2027, la banque française citant l'amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l'accélération des cessions d'actifs. Le Rote est confirmé à 13% en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024 et BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d'exploitation à 61% en 2026 et 58% en 2028.

Drone Volt

Drone Volt a signé un protocole d'entente stratégique et un accord de partenariat avec UMag Solutions, un leader mondial des technologies de détection magnétiques aéroportées. Cet accord majeur fait du constructeur de drones civils et professionnels une plateforme d'intégration des V2Mag et V2Mag-MIL, les capteurs de détection magnétique les plus avancés du marché développés par UMag Solutions. Le groupe français va ainsi pouvoir accéder aux marchés mondiaux des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'énergie offshore, des infrastructures critiques et des applications industrielles.

Edenred

Edenred s'associe à Tesla pour intégrer le réseau de stations Tesla Supercharger à ses solutions de mobilité UTA eCharge et Ticket Fleet Pro Edenred, permettant ainsi aux opérateurs de flotte à travers l'Europe d'accéder à l'un des réseaux de recharge rapide les plus vastes et les plus fiables, tout en bénéficiant de l'approche 360° d'Edenred en matière d'électromobilité.

Elior

Elior a dévoilé des résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025, clos au 30 septembre 2025. Le résultat net du groupe de restauration collective s'est élevé à 88 millions d'euros, contre une perte de 41 millions d'euros l'an dernier. L'Ebita ajusté est ressorti à 202 millions d'euros, en augmentation de 35 millions d'euros par rapport à l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté a progressé de 50 points de base, à 3,3%. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,15 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1,3%, portée par la Restauration Collective à 2%.

Eurazeo

Eurazeo annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Stockholm. Dirigé par Katrin Boström, managing director pour les pays nordiques et le Royaume-Uni, il constitue un pôle stratégique pour les équipes investor relations du groupe. Au-delà de son rôle en matière de relations investisseurs, il renforcera aussi l'accompagnement opérationnel des entreprises soutenues par Eurazeo, en leur offrant un ancrage local pour accélérer leur croissance dans toute la région nordique.

Euronext

Euronext a annoncé le succès de son offre publique d'échange volontaire visant Hellenic Exchanges – Athex Stock Exchange SA, la maison-mère du groupe Athex. Au total, les actionnaires de la Bourse d'Athènes ont apporté environ 42,95 millions d'actions, qui correspondent à 74,25% des droits de vote. L'intégration d'Athex dans Euronext devrait générer des "synergies significatives". Dans le détail, des synergies annuelles récurrentes en trésorerie de 12 millions d'euros sont visées d'ici fin 2028.

Genfit

La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Getlink

Dans le cadre du processus triennal de réévaluation des Business Rates en Grande-Bretagne, la " Valuation Office Agency " a informé Eurotunnel de son projet d'augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable. La charge afférente aux Business Rates pour Eurotunnel s'élève à 26 millions d'euros en 2025. Dans l'hypothèse d'un maintien de l'allègement transitoire, l'augmentation pourrait être de l'ordre de 15 millions d'euros en 2026.

JCDecaux

JCDecaux annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions. Le spécialiste de l'affichage extérieure a désigné un prestataire de services d'investissement pour acquérir jusqu'à 1,5 million d'actions de JCDecaux SE, soit environ 0,70 % du capital social de la société, sur une période maximale allant du 20 novembre 2025 au 13 mai 2026, date de la prochaine assemblée générale. "Les actions acquises seront principalement destinées à couvrir la distribution d'actions de performance dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir", précise un communiqué.

Soitec

Au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2026, Soitec a essuyé une perte nette de 67 millions d'euros, contre un profit de 14 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque. Le groupe technologique a enregistré cette année une perte de valeur de 41 millions d'euros sur les actifs SmartSiC et une perte de change exceptionnelle, sans impact sur la trésorerie, de 19 millions d'euros au premier trimestre 2026. L'Ebitda a reculé de 30%, à 79 millions d'euros, mais la marge d'Ebitda a progressé de 70 points de base, à 34,1%.

STMicroelectronics

STMicroelectronics et TSE, spécialiste de l'énergie solaire et de l'agrivoltaïsme en France, ont signé un contrat d'achat d'électricité physique pour fournir de l'énergie renouvelable, issue de parcs solaires, aux sites de STMicroelectronics en France. Trois parcs solaires exploités par TSE sont concernés, pour une puissance totale d'environ 43MW. Ce contrat de 15 ans, qui débutera en 2027, représente un volume global d'environ 780 GWh.

Valeo

Valeo a dévoilé son nouveau plan stratégique "Elevate" fixant sa feuille de route jusqu'en 2028. L'équipementier automobile, qui tient ce jeudi sa journée investisseurs, annonce viser une hausse de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028, avec un retour de la croissance à partir de 2027, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle à 6-7% en 2028 .

Valneva

Valneva a fait état, sur les 9 premiers mois de l'année, d'une perte nette de 65,2 millions d'euros contre un bénéfice net de 24,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024. Le chiffre d'affaires de 127 millions d'euros à fin septembre contre 116,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 8,9%. La trésorerie s'élève à 143,5 millions d'euros. La société spécialisée dans les vaccins a fait état d'une perte opérationnelle ajustée de 37,7 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 48,6 millions d'euros.