BNP Paribas va faire appel du verdict sur le Soudan d'ici le 9 février
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:38

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* LITIGE SOUDAN : DÉPOSERA LA REQUÊTE EN APPEL D'ICI LE 9 FÉVRIER 2026

(Rédaction de Gdansk)

