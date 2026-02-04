BNP Paribas va faire appel du verdict sur le Soudan d'ici le 9 février

BNP Paribas SA BNPP.PA :
* LITIGE SOUDAN : DÉPOSERA LA REQUÊTE EN APPEL D'ICI LE 9 FÉVRIER 2026
Texte original nGNE862flb
(Rédaction de Gdansk)
92,1600 EUR
Euronext Paris
+0,26%
