BNP Paribas: un nouveau plan pour la banque commerciale information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a dévoilé hier soir un plan stratégique destiné à accélérer la croissance et la rentabilité de sa division de banque commerciale et personnelle ('commercial & personal banking') en France.



Dans le cadre du projet, baptisé 'Deep Dive', l'établissement financier dit vouloir porter la croissance moyenne annuelle des revenus de la branche 'CPBF' au-delà de 5% par an d'ici à 2028, à comparer à 4,4% en moyenne sur la période 2021/2024.



Le programme prévoit notamment une poursuite de la réduction du nombre d'agences dans l'Hexagone, déjà ramené à 1545 l'an dernier contre 2095 en 2014.



Le groupe envisage par ailleurs de réduire de 2,2% à 2,5% par an les effectifs à temps plein de l'activité entre 2026 et 2030, mais sans procéder à un plan de départs.



Au-delà de ces économies, BNP Paribas explique vouloir se focaliser sur une clientèle privée à hauts revenus, ainsi que sur ses métiers à destination des PME.



Le groupe vise ainsi plus de deux millions de clients pour sa banque en ligne Hello bank! à horizon 2030, à comparer avec un million de clients l'an dernier.



Ces différents leviers doivent permettre au segment de porter son RONE - à savoir sa rentabilité avant impôt sur capital alloué - à plus de 17% d'ici à 2028, contre 9,8% l'an dernier.



A la Bourse de Paris, les annonces de BNP Paribas étaient plutôt accueillies vendredi matin dans les premiers échanges, puisque le titre progressait de 1,1% à 9h40. Au même moment, l'indice CAC 40 gagnait 1,4%.



'Les faibles multiples de valorisation actuels ne reflètent pas, selon nous, les perspectives d'amélioration de la rentabilité du groupe', estiment les analystes d'Oddo BHF dans une note de réaction.



Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse de l'ordre de 28%.





Valeurs associées BNP PARIBAS 76,0500 EUR Euronext Paris +1,04%