BNP Paribas soumet au vote émission réservée aux salariés, plafond 43 millions EUR

* Actionnaires BNP Paribas appelés à se prononcer sur délégation au conseil d’administration pour décider émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise du groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription. * Vote prévu lors de l’assemblée générale du 12 mai 2026, au titre de la 25e résolution. * Augmentation de capital potentielle plafonnée à 43 millions EUR. * Commissaires aux comptes ne formulent pas d’observation sur modalités de détermination du prix d’émission décrites par le conseil, sous réserve de l’examen ultérieur des conditions définitives. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BNP Paribas SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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