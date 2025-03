BNP-Paribas : se hisse vers 81,5E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas se hisse vers 81,5E et soulève la résistance des 90E du 19 mars : le titre réalise un véritable parcours funiculaire depuis le test des 57E le 20 décembre dernier.

BNP pourrait s'en aller cher un objectif de 85E, soit +50% en 3 mois et 1 semaine.





Valeurs associées BNP PARIBAS 81,5800 EUR Euronext Paris +2,71%