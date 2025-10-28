 Aller au contenu principal
BNP Paribas se dit confiante dans le fait que le verdict du litige au Soudan sera annulé en appel
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 07:07

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* DECLARATION DE BNP PARIBAS - LITIGE SOUDAN

* BNP PARIBAS EST CONFIANTE DANS LA SOLIDITÉ DE SES ARGUMENTS JURIDIQUES ET DANS LE FAIT QUE LE VERDICT SERA ANNULÉ EN APPEL

(Rédaction de Gdansk)

