BNP Paribas salue la certification du verdict sur le Soudan, se dit prête à faire appel

(Corrige conversion paragraphe 2)

BNP Paribas BNPP.PA a annoncé jeudi accueillir favorablement la certification d'un verdict portant sur un litige lié à son rôle dans le conflit soudanais, le groupe disant être désormais prêt à poursuivre la procédure et pleinement préparé pour son appel.

La première banque française en termes de capitalisation boursière a été condamnée en octobre à verser un total de 20,5 millions de dollars (17,56 millions d'euros) de dommages et intérêts à trois plaignants soudanais qui ont témoigné des violations des droits humains perpétrées sous le régime de l'ancien président Omar el Béchir.

Un jury fédéral de Manhattan, aux États-Unis, avait alors reconnu BNP Paribas coupable d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre des exactions en fournissant des services qui violaient les sanctions américaines.

"Le 7 janvier 2026, la décision du juge de certifier le verdict du jury du mois d'octobre permet à BNP Paribas de faire appel", selon un communiqué du groupe, qui rappelle soutenir que le verdict du jury est "fondamentalement erroné tant sur le plan des faits que du droit".

"La banque démontrera en appel que les règles de droit appliquées lors du procès sont fondées sur une interprétation erronée du droit suisse applicable, et qu'un examen complet et impartial des faits implique le rejet des demandes", souligne le communiqué.

BNP Paribas se dit confiante dans la solidité de ses arguments et dans le fait que le verdict d'octobre sera annulé en appel.

D'AUTRES PLAINTES ATTENDUES

A la Bourse de Paris, vers 09h50 GMT, l'action grimpait de 2,2%, en tête du CAC 40 .FCHI , UBS ayant par ailleurs relevé jeudi sa recommandation sur le titre à "acheter".

Les avocats des plaignants avaient déclaré en octobre que le verdict permettrait à plus de 20.000 réfugiés soudanais résidant aux États-Unis de réclamer à leur tour des dommages et intérêts.

"L'appel interjeté par la banque pourrait prendre jusqu'en septembre pour aboutir à une conclusion et, s'il échoue, d'autres appels pourraient être nécessaires", soulignent les analystes d'UBS dans une note jeudi.

"Pendant ce temps, BNP indique s'attendre à ce qu'un petit nombre d'affaires civiles soient entendues, ce qui signifie qu'on ne peut exclure d'autres décisions rendues par un jury dans les prochains mois", ajoutent les analystes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)