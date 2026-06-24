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BNP Paribas s'illustre, BofA juge l'action trop bon marché
information fournie par AOF 24/06/2026 à 12:00

(Zonebourse.com) - L'action BNP Paribas surperforme mercredi à la Bourse de Paris, portée par une note de Bank of America qui a fortement relevé son objectif de cours sur le géant bancaire français, dont les perspectives en matière de rentabilité et de rendement sont jugées exceptionnelles.

Vers 11h45, le titre progresse de 0,8% dans des volumes particulièrement étoffés, tandis que l'indice CAC 40 avance de 0,2%. L'indice du secteur bancaire européen cède de son côté autour de 0,7%.

Dans une note de recherche publiée ce matin, les analystes de BofA réaffirment leur recommandation à l'achat sur la valeur tout en portant leur cible de 111 à 128 euros, mettant en avant un potentiel de rendement global (Total Shareholder Return ou TSR) supérieur à 30% pour les actionnaires.

Un profil de rentabilité "hors norme" et sous-évalué

Pour la banque d'affaires américaine, BNP Paribas est en train d'achever une mue qui pourrait la transformer en un véritable "champion paneuropéen" avec un ROTE (Return on Tangible Equity, un indicateur clé de la rentabilité des capitaux propres tangibles) supérieur à 15%, soutenu par une croissance attendue des bénéfices par action (BPA) supérieure à 15% par an sur un horizon de trois ans.

Cette note met en évidence le décalage frappant entre cette solide trajectoire fondamentale et la valorisation boursière actuelle du groupe dont le PER de 7x fait apparaître un niveau qualifié de "décoté", offrant une opportunité de rattrapage majeure.

Une "valeur de rendement" de premier plan

Au-delà de la rentabilité opérationnelle, Bank of America met en avant la politique de retour aux actionnaires de l'établissement de la rue d'Antin.

L'analyste anticipe ainsi un taux de distribution (payout ratio) supérieur à 70% sur la période 2026-2030, combinant dividendes et rachats d'actions, une configuration qui se traduirait par un rendement global annuel compris entre 10% et 13%, positionnant BNP Paribas parmi les profils de rendement les plus attractifs du Vieux Continent.

L'espoir d'un dénouement sur le front judiciaire

Enfin, les analystes estiment que le marché pourrait bientôt être libéré d'un poids psychologique important, à savoir le litige persistant lié au Soudan.

BofA considère qu'une résolution par le biais du processus d'appel en cours - avec un verdict attendu d'ici la fin de l'année - ou un accord à un coût raisonnable, constituerait un événement majeur de nature à lever les dernières réticences des investisseurs institutionnels.

Le titre affiche désormais une hausse de plus de 26% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 12:00:00.

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