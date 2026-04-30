BNP Paribas-Résultat net +9% au T1, la banque d'investissement à la traîne

* Le résultat net et le PIB au-dessus des attentes au T1

* Les revenus de la banque d'investissement en baisse de 0,8%

* Objectif de ratio CET1 de 13% d'ici 2027 confirmé

par Mathieu Rosemain

BNP Paribas BNPP.PA a fait état jeudi d'un résultat net meilleur que prévu au premier trimestre à la faveur du dynamisme de sa banque de détail tandis que la division de banque d'investissement n'est pas parvenue à profiter des turbulences engendrées par la guerre en Iran.

La plus grande banque de la zone euro en termes d'actifs a également affiché sa prudence en augmentant ses provisions pour créances douteuses face aux incertitudes créées par le conflit au Moyen-Orient.

Sur la période de janvier à mars, le bénéfice net a progressé de 9% sur un an à 3,22 milliards d'euros, bien au-delà du consensus à 2,93 milliards d'euros réalisé auprès de 14 analystes et fourni par la banque.

Le produit net bancaire a progressé de 8,5% à 14,1 milliards d'euros, au-dessus là aussi des attentes.

Dans la banque d'investissement toutefois, BNP Paribas apparaît à la traîne de ses concurrents.

Contrairement aux grandes banques de Wall Street et au rival suisse UBS UBSG.S , qui ont fait état d'une forte hausse des revenus issus du trading, BNP Paribas a publié une progression de seulement 2,5%, avec une stabilité pour les taux, changes et matières premières (FICC).

Les revenus totaux de la banque d'investissement ont reculé de 0,8%, intégrant en partie l'impact d'un dollar plus faible.

Dans l'activité "Global banking", dédiée aux entreprises, institutionnels et clients financiers, les revenus reculent de 9,8%, "dans un marché marqué par l'attentisme des clients en lien avec l'actualité géopolitique".

Les revenus de la banque de détail progressent de 4,9% au premier trimestre, dans un contexte de taux d'intérêt favorable en zone euro.

Le coût du risque est porté sur le premier trimestre à 922 millions d'euros contre 766 millions à la même période un an plus tôt pour faire face à l'incertitude macroéconomique liée à la guerre en Iran. Une prudence partagée par d'autres banques en Europe, comme Deutsche Bank DBKGn.DE et Lloyds LLOY.L .

BNP Paribas a confirmé son objectif d'un ratio des fonds propres CET1 de 13% d'ici 2027. Ce ratio s'est élevé à 12,8% fin mars.

(Mathieu Rosemain, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)