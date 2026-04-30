Le premier Tesla Semi sort de la chaîne de production à grand débit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une chaîne de production à haut débit, le constructeur de véhicules électriques étant toujours en bonne voie pour lancer la fabrication à grande échelle de plusieurs nouveaux produits en 2026.

Voici les détails:

* "Premier Semi sorti de la chaîne de production à haut débit", a déclaré Tesla dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

* Le Tesla Semi est un camion entièrement électrique conçu pour le transport de marchandises sur de longues distances. Son modèle à longue autonomie peut parcourir jusqu'à environ 500 miles avec une seule charge, selon son site web , et les livraisons devraient commencer cette année.

* Tesla prévoyait de lancer la production de masse en 2026, le Cybercab devant être produit au Texas et le Semi au Nevada, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .

* Tesla, qui a dévoilé le Semi pour la première fois en 2017 , a réaffirmé lors de sa dernière conférence sur les résultats que la production en série de son robotaxi Cybercab et de son système de batterie Megapack 3 devrait également débuter en 2026.

* En janvier , Tesla a déclaréavoir prévu de plus que doubler ses dépenses d'investissement cette année pour les porter à plus de 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , les investissements étant axés sur les usines de semi-remorques, les véhicules autonomes Cybercab, les robots humanoïdes Optimus, ainsi que la production de batteries et de lithium.