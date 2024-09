BNP Paribas : reprise des activités de banque privée de HSBC en Allemagne

(AOF) - BNP Paribas annonce avoir signé un accord avec HSBC en vue de l’acquisition de ses activités de banque privée en Allemagne. Cette acquisition permet à BNP Paribas Wealth Management de se placer parmi les tout premiers acteurs du secteur en Allemagne et de porter ses actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d’euros. La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2025, et est soumise à l’accord des autorités compétentes.

Les activités de banque privée d'HSBC viennent compléter l'offre de BNP Paribas Wealth Management en Allemagne, et permettront à BNP Paribas de se placer parmi les toutes premières banques privées du pays. BNP Paribas Wealth Management, l'un des métiers du pôle Investment and Protection Services de la banque, est la première banque privée de la zone euro avec 446 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin juin 2024

Environ 120 salariés et les actifs et clients du métier de banque privée de HSBC Allemagne seraient transférés à BNP Paribas dans le cadre de la cession.

"Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un acheteur stratégique pour nos activités de banque privée en Allemagne qui est en position de les faire progresser. La transaction simplifiera notre modèle d'affaires en Allemagne et nous permettra de nous concentrer davantage sur nos activités internationales de financement et de marchés ", déclare Michael Schleef, Directeur général de HSBC Allemagne.