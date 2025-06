BNP-Paribas : renoue avec les 77E mais pas de signal valide information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas reprend plus de 2% et renoue avec les 77E mais reste prisonnier d'un corridor de consolidation 75,3/78,5E depuis le 19/05, et même 75,8/79,9E depuis le 2 mai- depuis 5 semaines.

En cas de franchissement des 80E, la prochaine résistance apparaît rapidement, vers 81,6E (elle remonte au 25 mars)... et en cas de repli, le premier soutien se dessine vers 71,6E.





Valeurs associées BNP PARIBAS 77,2100 EUR Euronext Paris +2,56%