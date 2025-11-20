 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,54
+1,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 pour 2027
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 08:58

(Actualisé avec détails et contexte)

BNP Paribas BNP.NLB a relevé jeudi à la hausse son objectif de ratio CET1, un indicateur clef, désormais fixé à 13% à l’horizon 2027 contre 12,5% précédemment, citant l’amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l’accélération des cessions d’actifs.

La première banque française en termes de capitalisation boursière a déclaré qu'elle déciderait à la fin de chaque année du montant des capitaux dépassant le nouvel objectif qui serait reversé aux actionnaires.

Le groupe a également indiqué avoir reçu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour procéder à un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, qu'il prévoit de lancer en novembre 2025.

Le ROTE est confirmé à 13% en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024 et BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d’exploitation à 61% en 2026 et 58% en 2028, selon un communiqué.

"Les mesures annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie et préparent le plan 2027-2030", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas.

"Elles reposent sur des leviers de croissance déjà activés pour renforcer notre profil de rentabilité, tout en restant à l’écoute de nos actionnaires grâce à une politique de distribution attractive et disciplinée", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mara Vîlcu, avec la contribution de Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BNP PARIBAS
70,7500 EUR Euronext Paris +5,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

  • Des membres de la patrouille nautique surveillent les surfeurs à Saint-Leu, à La Réunion, le 26 mars 2021 ( AFP / Richard BOUHET )
    A La Réunion, après la crise requin, le surf reprend des couleurs
    information fournie par AFP 20.11.2025 08:59 

    Entre 2011 et 2019, la côte ouest de La Réunion a été le théâtre de 24 attaques de requins, dont 11 mortelles. Après six ans sans incident, grâce à un arsenal de mesures de sécurité inédites, le surf retrouve progressivement sa place sur l'île. Planche de surf ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank